Луганск, 14 августа 2019, 15:48 — REGNUM
В зону проведения карательной операции в Донбассе украинские формирования продолжают стягивать технику, заявил 14 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее зенитно-ракетный комплекс ОСА, принадлежащий ВСУ, был замечен в районе населённого пункта Передельское.
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