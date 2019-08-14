Теньгушевский район, , 15:40 — REGNUM

В Мордовии завершили расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») в отношении 44-летнего жителя республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, в мае 2019 года в селе Теньгушево мужчина, будучи в гостях в доме брата, совершил убийство зашедшего в дом священнослужителя. При этом обвиняемый был пьян. Тело он на следующий день вывез в поле в нескольких километрах от села и закопал его.

В ходе следственных действий в убийстве он сознался и указал, где закопал тело.

Материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пскове в 2013 году произошло убийство священника Павла Адельгейма. Подозреваемый был задержан. По заключению психолого-психиатрической экспертизы, в момент убийства мужчина находился в состоянии психического расстройства, исключающего вменяемость. Суд постановил направить мужчину на принудительное лечение.