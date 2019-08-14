Омск, , 15:31 — REGNUM

Поисковые отряды вновь объявили сбор волонтёров для поисков трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего накануне, 13 августа, в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево, сообщает Ngs55.ru.

«Время иссякает, скоро начнёт смеркаться, и шансы найти мальчика будут ещё меньше. Неподготовленным людям соваться в лес не имеет никакого смысла. Оборудования и так на всех не хватает. Нужны уже бывалые мужчины и женщины, которые не понаслышке знают, что такое болото», — отмечают омские коллеги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний мальчик Коля пропал при весьма странных обстоятельствах. По словам родителей, они буквально на 15 минут оставили ребёнка одного в салоне припаркованного автомобиля, пока собирали ягоду в лесу. В поисковой операции задействованы порядка 700 человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.