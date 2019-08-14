Омск, , 15:23 — REGNUM

Вторые сутки продолжаются поиски трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего накануне, 13 августа, в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. Как сообщает ГТРК «Омск», в одном из квадратов, где ведутся поиски, найден след, который, возможно оставлен ребёнком.

«Сейчас оперативно ведутся работы, эксперты устанавливают, кому он мог принадлежать. Если маленькому Коле, то по следу пустят собаку», — отмечается в сюжете омских коллег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик Коля пропал при весьма странных обстоятельствах. По словам родителей, они всего на 15 минут оставили сына одного в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока собирали ягоду. В масштабной спасательной операции задействованы около 700 человек, СУ СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.