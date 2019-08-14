Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM

В Екатеринбурге супружеская пара пенсионеров вынуждена проживать в подъезде, так как лишилась своего единственного жилья — двух комнат в коммуналке. Как сообщает телеканал НТВ, ранее пожилые люди связались с риелтором, которая пообещала им улучшить жилищные условия.

Пенсионеры сообщили, что в их квартиру пришла женщина и обещала расселить их с соседом (который злоупотреблял алкоголем) в более комфортные условия, да ещё с доплатой. С них она взяла расписку на получение денег. Однако после этого женщина пропала, так и не выплатив обещанное.

Позже пенсионерам и вовсе пришло извещение о решении суда, согласно которому они обязаны освободить жилплощадь. Как выяснилось, новой хозяйкой квартиры стала риелтор, которая ранее взяла у пенсионеров «расписку».

Более того, выяснилось что их сосед продал свою жилплощадь за «четыре канистры спирта», а впоследствии скоропостижно скончался.

Уточняется, что в статусе бездомных пенсионеры с начала августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области квартирные мошенники приговорены к длительным срокам