Нижний Новгород, , 15:03 — REGNUM

Двое подростков, приехавших в Нижний Новгород из Кировской области, пропали 13 августа. Последний раз мальчиков видели на улице Лопатина, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Ориентировка Фото с сайта ПСО «Рысь»

Понкратенков Алексей 2005 года рождения, Курбатов Константин — 2004 года рождения.

Ребята приехали в Нижний Новгород на экскурсию, отмечает nn.ru.

ИА REGNUM напоминает, в Нижегородской области поиски пропавших детей — не редкое явление. В ряде случаев поиски заканчиваются успехом, однако иногда детей так и не удаётся найти. Например, годом ранее в регионе искали 13-летнюю Машу Ложкареву. По городу поползли слухи, что орудует маньяк, поскольку исчезновение было не первым. Девочка уехала кататься на велосипеде по окрестностям из дачного поселка. До сих пор она не найдена.

Сейчас в Омской области более 600 человек ищут трёхлетнего Колю, который потерялся в лесу.