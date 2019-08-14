Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 14 августа 2019, 14:55 — REGNUM
Ямалец потерял на неведомой бирже более трёх миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
В отдел полиции в городе Новый Уренгой обратился гражданин с заявлением, что неизвестный обманным путём завладел его деньгами в общей сумме 3,046 млн рублей.
Заявитель пояснил, что ему на мобильный телефон позвонил некий мужчина, который представился брокером, и предложил получать прибыль от ставок на торговых площадках. В течении нескольких дней потерпевший переводил брокеру деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.