Москва, , 14:59 — REGNUM

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве Самариддин Раджабов оставлен под стражей до 27 сентября. Соответствующее решение 14 августа вынес Московский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

«В Мосгорсуде в ходе судебных заданий рассмотрены апелляционные жалобы на решения Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении С.С. Раджабова, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, решения суда 1 инстанции без изменения», — сообщил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Раджабов объявил голодовку в знак протеста против своего ареста. Отметим так же, что молодой человек странно вёл себя во время оглашения суда первой инстанции — широко улыбался и вращался на месте, чем заставил судью сделать ему замечание.

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