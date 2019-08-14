Омск, , 14:46 — REGNUM

В СУ СК РФ по Омской области, где сегодня, 14 августа, возбудили уголовное дело по факту исчезновения трёхлетнего мальчика Коли из автомобиля, припаркованного в лесу, не исключают, что ребёнка могли похитить, но эта версия не находится в приоритете, поскольку очень многое указывает на то, что мальчик ушёл сам, отмечает Ngs55.ru.

Также сообщается, что количество поисковиков увеличилось до 700 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик Коля исчез накануне, 13 августа. Это произошло в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей мальчик буквально на 15 минут остался в салоне автомобиля один, пока они собирали ягоду.