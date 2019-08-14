Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM

Управление МЧС России по Ростовской области уточнило данные о пожаре, который вспыхнул сегодня, 14 августа, на левом берегу Дона.

«В 14:18 на улице Пойменной 1, произошло загорание камыша. На месте работает 32 человека, девять единиц техники», — говорится в сообщении.

Площадь пожара не сообщается.

Напомним, ранее в ростовских мессенджерах появилась информация о том, что огонь распространился на площади 1 тыс. квадратных метров.

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