Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM

В Ростове-на-Дону горит камыш. О крупном возгорании пока сообщается в социальных сетях и мессенджерах. Известно, что к месту пожара выдвинулись пожарные расчёты.

«В Ростове на Пойменной, 1 крупный пожар — загорелось поле из камыша на площади около 1 тыс. квадратных метров. Идет активное распространение огня. МЧС объявило ранг пожара № 1 «БИС». К месту двигаются усиленные наряды пожарных», — сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».

Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, информация уточняется.

Читайте развитие сюжета: Горящий камыш в Ростове-на-Дону тушат более 30 человек — МЧС