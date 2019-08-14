Омск, , 14:37 — REGNUM

В связи с тем, что в интернете стали появляться воззвания о сборе средств для поисков трёхлетнего Коли, пропавшего в омских лесах, волонтёры отряда «Лиза Алерт», задействованные в поисковой операции, напомнили, что не принимают помощь деньгами.

«Не переводите никому деньги! Это мошенники. Никто на поиски деньги не собирает. Можно помочь оборудованием, своим присутствием, наконец, пищей и водой, но деньги никто не собирает. Если у вас просят деньги на бензин — отказывайте сразу», — отмечается в волонтерских группах.

Напомним, ранее о том же самом в интервью ИА REGNUM сообщил председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

«Мы не является юридическим лицом, у нас нет счетов, кошельков и других привычных для организации атрибутов. В этом случае очень сложно иметь материальную базу, потому что попросту некуда перечислить деньги. Даже 100 рублей на моток скотча, которым мы приклеивали бы ориентировки. Но поиск — это очень дорогая история, и мы не сможем без поддержки простых людей. Для тех, кто хочет помочь, у нас на сайте размещён список необходимого, есть старший по оборудованию, который актуализирует наши нужды», — пояснил волонтёр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области сейчас ведётся масштабная поисковая операция: 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево пропал трёхлетний мальчик Коля. По словам родителей, они буквально на 15 минут оставили его одного в припаркованном в лесу автомобиле, пока собирали ягоду. В поисках малыша задействовано порядка 600 человек.