Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM

В Свердловской области за последние две недели на дорогах пострадали 12 велосипедистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«В половине случаев дорожно-транспортные происшествия произошли из-за невнимательности самих владельцев двухколесного транспорта. В этом году велосипедисты стали виновниками 32 дорожно-транспортных происшествий», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Свердловской области за первые полгода 2019 года по вине водителей произошло более 1,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из них 142 — по вине водителей злоупотреблявших алкоголем за рулём.

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