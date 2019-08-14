Екатеринбург, 14 августа 2019, 14:40 — REGNUM
В Свердловской области за последние две недели на дорогах пострадали 12 велосипедистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Свердловской области за первые полгода 2019 года по вине водителей произошло более 1,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из них 142 — по вине водителей злоупотреблявших алкоголем за рулём.
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