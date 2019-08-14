Омск, , 14:23 — REGNUM

В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен. Об этом сказано в официальной информации спасателей.

МЧС РФ «Определен условный периметр поиска протяженностью 2,5 на 6 километров. Внутри квадрата поиск ведется пешим ходом, вне — осуществляется с применением наземной и авиационной техники. В случае, если поиски ребенка на данной территории окажутся безрезультатными, то район обследования будет увеличен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они буквально на 15 минут оставили своего сына в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока собирали ягоду. Всего в поисках малыша участвуют около 600 человек.

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