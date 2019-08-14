с. Коростово, , 14:11 — REGNUM

В частном доме селе Коростово Рязанского района Рязанской области из-за хлопка газа частично обрушилась крыша и внутренние перегородки. В тыльной части дома оказались выбиты рамы и дверные проёмы, сообщили 14 августа на официальном сайте Рязанского муниципального района.

Инцидент произошёл ещё 8 августа. Свидетели говорят, что перед обрушением был слышен хлопок. По предварительным данным, эпицентром разрушения стало входное помещения, его загазованность (без возгорания) могла стать причиной хлопка газа.

Жертв удалось избежать — хозяйка дома во время происшествия была на работе. На месте происшествия работали экстренные службы, оперативная группа администрации Рязанского муниципального района, спасатели.