Курск, , 14:06 — REGNUM

В Курской области 13 и 14 августа было обнаружено два боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Курске 14 августа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны в районе проспекта Дериглазова. Им оказалась минометная 82-миллиметровая мина. На место прибыли группа спецработ аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Мину изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Днём ранее, 13 августа, аналогичная находка была зафиксирована в селе Гусево Суджанского района. Там был обнаружен 75-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его также изъяли и вывезли на полигон, чтобы уничтожить, не подвергая опасности граждан.