Краснодар, , 14:01 — REGNUM

Чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс — ожидается 14−16 августа в юго-восточных районах Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Главном Управлении МЧС России по Краснодарскому краю организован оперативный штаб по контролю пожарной обстановки. Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сочи, а также всего Черноморского побережья Краснодарского края 14−15 августа ожидается сильная жара — до +37 градусов.

Накануне, 13 августа, пожарные ликвидировали крупный лесной пожар в Бухте Инал Туапсинского района — тушить пришлось, в том числе, и с воздуха.

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