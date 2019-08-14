Фролово, Волгоградская область, , 13:54 — REGNUM

Молодая женщина из города Фролово Волгоградской области обвиняется в краже и убийстве своего девятимесячного сына. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у женщины расстройство личности. Следственный комитет завершил расследование этого уголовного дела и направил его в суд, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в марте 2018 года после ссоры с матерью 26-летняя женщина украла у неё 21 тысячу рублей и уехала из города вместе со своим девятимесячным ребёнком. Трёхлетнюю дочь она оставила у бабушки. В Волгограде женщина арендовала посуточно квартиру, продала через интернет детскую коляску, а в ночь с 3 на 4 марта задушила своего ребёнка и выбросила тело в мусорный контейнер. Затем она отправилась в город Волжский в гости к подруге, которая накануне родила шестого ребёнка, и подарила ей вещи убитого сына. Своим знакомым она сказала, что уронила мальчика в ванную и тот умер.

«Женщина сообщила следователям, что не желала иметь второго ребёнка и его воспитывать, на фоне упрёков родителей в отсутствии постоянного заработка решила избавиться от малыша. На период следствия женщине была избрана мера пресечения, связанная с ограничением её свободы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд», — уточнили в региональном Следственном комитете.