Омск, , 13:52 — REGNUM

В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских селах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области. Там же отметили, что поскольку поисковая операция результатов не принесла, границы поисков пришлось расширить.

Поисковая операция в Омской области: волонтёры и поисковики ищут трёхлетнего мальчика Колю, пропавшего в лесу ГУ МВД по Омской области

Поисковики ищут трёхлетнего мальчика Колю, пропавшего в лесу в Омской области ГУ МВД по Омской области

На территории лесного массива работают кинологи со служебно-разыскными собаками, конники из числа местных жителей и волонтеров, привлечены вертолет с тепловизором, два частных самолета.

Известно, что поиски осложняются заболоченностью и густым лесным массивом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний Коля пропал 13 августа. По словам родителей, он буквально на 15 минут остался один в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока они собирали ягоду. СУ СК РФ по Области возбудило уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.