Кызыл, , 13:47 — REGNUM

В Туве начата доследственная проверка по факту гибели пятилетней девочки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла 13 августа в селе Шуурмак Тес-Хемского района. Во дворе частного дома было обнаружено тело ребёнка с внешними признаками поражения электрическим током.

«Установлено, что 13 августа 2019 года около 13 часов девочка, находясь у бабушки, играя во дворе частного дома, забралась на крышу гаража за черемухой. После этого, при падении схватилась за провода воздушной линии электропередачи, проходящих над гаражом. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте», — сообщили в СКР.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребёнка.

Напомним, в июле десять человек, из которых шесть детей погибли при попытке пересечения реки на автомобиле. Как сообщало ИА REGNUM, самым маленьким жертвам было 2 и 4 года.

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