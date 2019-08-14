Омск, , 13:32 — REGNUM

Количество участвующих в поисках пропавшего в омских лесах трёхлетнего Коли Бархатова растёт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Омской области, это позволило увеличить периметр поиска.

Мальчика ищут около 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии, представители других силовых структур, а также простые граждане.

«Волонтёры продолжают прибывать в Большереченский и Тарский районы для помощи правоохранителям. Не остались равнодушными и местные жители. Всего в поисках малыша участвуют около 600 человек», — отметили в МВД.

Также в обследовании лесного массива участвуют кинологи со служебно-розыскными собаками, конники из числа местных жителей и волонтёров. Кроме того, привлечены вертолет с тепловизором, 2 частных самолета. Поиски осложняются заболоченностью и густым лесным массивом.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пунктаПочекуево. По словам родителей, ребёнок один оставался в салоне автомобиля буквально 15 минут, пока они собирали ягоды.

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