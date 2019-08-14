Омск, , 13:23 — REGNUM

Леса в Омской области занимают территорию занимают около в 4,5 млн. га. Более 90% запасов леса сосредоточено в северных районах. Как и в других районах Западной Сибири, многие места сильно заболочены, это значительно затрудняет поиски трёхлетнего мальчика Коли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К тому же, судя по интервью, которое ранее дал ИА REGNUM координатор отделения отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае Андрей Мамаев, в Сибири и европейской части России совершенно разное отношение людей к походам в лес.

«Там, если ушёл человек в лес и через час не отзвонился, люди начинают паниковать, поднимают МЧС, авиацию и прочее. У нас — Сибирь: если ушёл в лес — ничего страшного, завтра придёт. Поэтому обращения на вторые, на третьи сутки — в порядке вещей. И хорошо, еще если родственники вспомнят, в каком направлении ушел пропавший. Мы с этим боремся», — отметил координатор отделения отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае Андрей Мамаев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам его родителей, они буквально на 15 минут оставили сына в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока собирали ягоды. Поисковая операция пока результатов не принесла. Тем временем, следственные органы по факту пропажи несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.