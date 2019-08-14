Казань, , 13:22 — REGNUM

В Татарии 73-летняя женщина обратилась за помощью к экстрасенсам, пытаясь решить личные проблемы. Рекламу магических услуг она увидела по телевизору, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Казани.

«Магическое» общение пенсионерки проходило посредством телефонных разговоров с женщиной, представившейся «очень опытным специалистом в сфере магии». Для решение проблем было необходимо провести несколько телефонных сеансов. После каждого звонка называлась сумма, которую нужно переводить через почту на имя определенного лица. Потратив все свои деньги, пенсионерка даже залезла в долги, но в какой-то момент отказалась продолжать ритуалы и рассказала все своей дочери.

После обращения женщины в полицию было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Общая сумма перечисленных «магам» средств составила 260 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае злоумышленники представлялись как богатые симпатичные мужчины в социальных сетях и закручивали романтические отношения со своими жертвами. После завоевания доверия жертв, мошенники просили их купить лотерейные билеты на мошеннических сайтах, заявляя, что им доступна инсайдерская информация о том, какой билет выигрышный. Когда у жертв не оставалось денег, подозреваемые сбегали. Жертвами становились в основном женщины в возрасте от 30 до 45 лет, а самой крупной суммой, на которую мошенникам удалось обмануть свою жертву стало 3 млн юаней. В итоге полиция арестовала 41 подозреваемого в телефонном мошенничестве, которые увели у почти 1500 жертв более 30 млн юаней (около $4,3 млн).