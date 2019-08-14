Ярославль, , 13:15 — REGNUM

В центральной больнице Ростовского района Ярославской области 12 августа было обнаружено тело одного из пациентов со следами насильственной смерти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Следственный комитет

Погиб 69-летний пациент, находившийся на стационарном лечении. В его убийстве подозревается другой больной, которому 47 лет.

«По данным следствия, 10 августа подозреваемый был госпитализирован в Ростовскую ЦРБ, где проходил лечение в терапевтическом отделении. Спустя некоторое время медицинские работники заметили, что мужчина начал вести себя не вполне адекватно, в связи с чем было принято решение о доставлении его в Ярославскую областную психиатрическую больницу», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

В психиатрической больнице мужчину осмотрел дежурный врач, но отказал в госпитализации. Пациент вернулся в ростовскую ЦРБ в ночь с 11 на 12 августа. Вскоре после этого мужчина внезапно напал на одного из пациентов и задушил его.

В настоящее время подозреваемый находится в психиатрической больнице, ему будет проведена психиатрическая судебная экспертиза. Следователи дадут оценку и действиям врачей областной психиатрической больницы, а также сотрудников Ростовской ЦРБ, не обеспечивших безопасного пребывания пациентов в лечебном учреждении.