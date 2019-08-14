Москва, , 13:15 — REGNUM

Мужчина сдал в ломбард арендованную машину марки Mercedes, сообщает телеканал «РенТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Известно, что подозреваемый заключил договор с компанией по прокату машин на несколько дней, с 7 по 11 августа. После окончания срока аренды он перестал выходить на связь и не вернул машину. По GPS-трекерам было установлено, что машина находится в ломбарде.

Называется сумма ущерба от действий злоумышленника — 3 млн рублей. Проводится проверка.

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