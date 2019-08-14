Омск, , 13:12 — REGNUM

На сайте правительства Омской области появилась информация о пропавшем мальчике Коле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится на сайте со ссылкой на региональное УМВД России, в поисках трёхлетнего мальчика участвуют около 600 человек. Далее идёт информация, которую ранее уже озвучивали полицейские.

Отметим, что информация о пропавшем мальчике на сайте областного правительства появилась спустя некоторое время после того, как ИА REGNUM написало об её отсутствии.

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