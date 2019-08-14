Омск, , 13:04 — REGNUM

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» убедительно просят неподготовленных людей не приезжать на поиск в Омскую область, где пропал трёхлетний мальчик Коля. На официальном форуме волонтёров предупреждают: местность, где пропал ребёнок, сложная и требует наличия соответствующих навыков.

«Мы не сможем эффективно вас задействовать. Кроме того, у нас нет возможности обеспечить вас оборудованием. К сожалению, ваш приезд будет бесполезным», — отмечают поисковики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они всего на 15 минут ставили сына без присмотра в салоне припаркованного автомобиля, пока собирали ягоду. СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту пропажи ребёнка.