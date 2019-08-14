Улан-Удэ, , 13:01 — REGNUM

За первые 12 дней действия программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии, на получение участка земли подали 742 заявления. Об этом сообщили ИА REGNUM в министерстве имущественных отношений республики.

Из них в отношении 305 заявлений пока не принято правовых решений.

«На государственный кадастровый учет направлено 20 земельных участков. Аннулировано по обращениям граждан 108 заявлений», — сообщили в ведомстве.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года участники программы смогут взять ипотеку под 2% годовых без первоначального взноса для покупки или строительства любого жилья на сумму до 5 млн рублей.

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