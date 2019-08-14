Москва, , 12:56 — REGNUM

Для участия в поисковой операции в Омскую область, где накануне, 13 августа, пропал трёхлетний мальчик Коля, прибыли волонтёры их Москвы. Они привезли с собой квадракоптер и другое необходимое оборудование, сообщается на форуме организации «Лиза Алерт».

Из Москвы в Омск прилетели два поисковика Lizaalert.org

Как уже сообщало ИА REGNUM, малыш исчез в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, сын буквально на 15 минут остался один в салоне автомобиля, пока они собирали ягоду. Поисковая операция результата пока не принесла. В СУ СК РФ по Омской области по факту исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело.

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