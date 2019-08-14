Воронеж, , 12:55 — REGNUM

Исполнение контрактов на «умные светофоры» в Воронеже привлекло внимание силовиков — по данным «Вести Воронеж», речь идёт о торгах на крупные суммы, в том числе и на 55 млн рублей. Воронежские СМИ сообщили о проверках Центра организации дорожного движения Воронежа.

На этом фоне стало известно об увольнении с 13 августа директора МБУ «ЦОДД» Юрия Трофимова. В администрации города увольнение Трофимова подтвердили, но подчеркнули — ни о каких следственных действиях в отношении учреждения или его сотрудников неизвестно.

«У города есть претензии к работе МБУ «ЦОДД», и речь идет не только о финансовой дисциплине, но и о выполнении простых обязанностей по содержанию дорожных знаков, по опиловке деревьев, мешающих обзору светофоров. Мэр Вадим Кстенин принял отставку руководителя учреждения, который вчера написал заявление об увольнении по собственному желанию», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили: в администрации не обладают информацией о проведении следственных действий в управлении транспорта, также нет сведений о задержании каких-либо сотрудников администрации или подведомственных учреждений.

«В случае возникновения вопросов у правоохранительных органов по поручению главы Воронежа, структурные подразделения администрации окажут им полное содействие», — отметили в пресс-службе администрации Воронежа.

Юрий Трофимов возглавил Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» весной 2017 года, до этого работал в системе ФСИН.

Интеллектуальная система контроля дорожного движения «умные светофоры» была запущена на Московском проспекте и улице Плехановской в рамках российско-японского сотрудничества по формированию комфортной городской среды в январе 2018 года.