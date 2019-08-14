Воронеж, 14 августа 2019, 12:55 — REGNUM
Исполнение контрактов на «умные светофоры» в Воронеже привлекло внимание силовиков — по данным «Вести Воронеж», речь идёт о торгах на крупные суммы, в том числе и на 55 млн рублей. Воронежские СМИ сообщили о проверках Центра организации дорожного движения Воронежа.
На этом фоне стало известно об увольнении с 13 августа директора МБУ «ЦОДД» Юрия Трофимова. В администрации города увольнение Трофимова подтвердили, но подчеркнули — ни о каких следственных действиях в отношении учреждения или его сотрудников неизвестно.
В мэрии добавили: в администрации не обладают информацией о проведении следственных действий в управлении транспорта, также нет сведений о задержании каких-либо сотрудников администрации или подведомственных учреждений.
Юрий Трофимов возглавил Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» весной 2017 года, до этого работал в системе ФСИН.
Интеллектуальная система контроля дорожного движения «умные светофоры» была запущена на Московском проспекте и улице Плехановской в рамках российско-японского сотрудничества по формированию комфортной городской среды в январе 2018 года.