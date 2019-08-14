Чебоксары, , 12:51 — REGNUM

В Чувашии перед судом предстанет 45-летний житель Чебоксарского района, которого обвиняют в надругательстве над мальчиком. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Преступление было совершено 7 июня 2019 года в одном из населенных пунктов. Следствие полагает, что злоумышленник был пьян.

«Обвиняемый взял за руку игравшего во дворе дома мальчика и завёл к себе в дом, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, мальчику удалось сбежать, когда ребёнка стали искать, и злоумышленник, услышав крики, вышел покурить. Ребёнок рассказал о происшествии деду, после чего родители мальчика обратились в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего»). Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что оснований для признания его невменяемым не установлено.

Напомним, ранее в Чебоксарском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя, которого признали в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы. Он получил 13 лет колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в чувашском следственном управлении работает круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности» (624 657, с мобильного телефона — 123), на которую принимается информация о преступлениях в отношении несовершеннолетних.