Брянск, , 12:49 — REGNUM

Двух бывших сотрудников уголовного розыска Брянска признали виновными в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские жёстко проводили дознание и с помощью силы выбивали признательные показания у подозреваемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2018 года один из полицейских в служебном кабинете ударил подозреваемого в ухо, в результате чего произошёл травматический разрыв правой барабанной перепонки. Так подсудимый получал показания об обстоятельствах совершения кражи ювелирных изделий. В июле 2018 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, правоохранители избили мужчину, чтобы заставить его дать признательные показания о причастности к поджогу квартир. После допроса у потерпевшего диагностировали тупую травму живота, ему пришлось удалить селезёнку.

Одного из полицейских суд приговорил к шести годам лишения свободы, другого — к четырем годам шести месяцам заключения. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. После освобождения им запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года и два года шесть месяцев соответственно, они также лишены званий майора и капитана полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.