Омск, , 12:46 — REGNUM

Активисты организации «Лиза Алерт», задействованные в поисковой операции в Омской области, где 13 августа пропал трёхлетний мальчик Коля, на своих страницах в социальных сетях пишут, что администрация региона предоставила ночлег и питание всем, кто задействован на поиске.

«Уже отработана площадь свыше 40 квадратных километров. Из-за большого количества добровольцев возник недостаток в оборудовании. Компасы, фонари, рации, навигаторы — это то, что нужно для формирования грамотных пеших групп, которые можно будет отправлять на процесс», — отмечает один из координаторов поисков.

Поисковики напоминают, что одна из главнейших составляющих успеха при поиске пропавшего человека — это время. Чем больше времени они тратят на выполнение той или иной поисковой задачи, тем меньше остается шансов на выживание у потерявшегося. Например, чтобы «закрыть» квадрат 500 на 500 метров пешей группе из пяти человек требуется шесть-восемь часов в зависимости от характера местности. А местность, в которой пропал мальчик Коля, — болотистая, непролазная.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, ребёнок один оставался в салоне автомобиля буквально 15 минут, пока они собирали ягоды. Развернутая поисковая операция с участием сотен добровольцев и профессиональных поисковиков результата пока не принесла.