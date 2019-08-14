Веллингтон, , 12:44 — REGNUM

Полиция Новой Зеландии обнаружила на берегу моря 20 пачек кокаина на общую сумму 3 миллиона долларов. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство The Guardian. Правоохранительные органы предполагают, что наркотики были частью груза, направлявшегося в Австралию.

В 2018 году австралийские пограничные силы у северного побережья Нового Южного Уэльса перехватили судно, в котором был обнаружен кокаин. До того как арестовать наркодиллеров, двое молодых людей начали сбрасывать наркотики в воду.

Новозеландская полиция предполагает, что кокаин, найденный на побережье Бетелс-Бич — это часть партии с того судна, так как упаковка и маркировка соответствуют той, что была найдена год назад. Правоохранительные органы еще раз провели обыск местности с собаками, а также осмотрели побережье с вертолета.

Местные власти призывают жителей незамедлительно сообщать о подозрительных находках в районе побережья.