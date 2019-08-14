Вашингтон, , 12:45 — REGNUM

Женщина из Южной Каролины (США) восстанавливается после того, как ее укусил аллигатор, когда она прогуливалась с собакой возле своего дома. Об этом сообщает 14 августа Daily Mail.

ЧП произошло в понедельник, 12 августа, в городе Хилтон-Хед-Айленд.

Представитель Департамента природных ресурсов Южной Каролины Дэвид Лукас сообщил СМИ, что хищник напал на женщину на территории учреждения Sun City для пожилых людей.

По его словам, 68-летняя женщина выгуливала свою собаку около 10 часов вечера возле своего дома, вокруг которого есть несколько прудов. Неожиданно появившийся аллигатор длиной 2,4−2,7-метра укусил женщину за запястье и ногу. Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а затем перевезли в медицинский центр Memorial Health University в Саванне (штат Джорджия).

Собака, убежавшая во время нападения крокодила, не пострадала.

Аллигатор был пойман и усыплен.