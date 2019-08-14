Донецк, 14 августа 2019, 12:38 — REGNUM
В Донецке произошло крупное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе МЧС ДНР.
До прибытия скорой помощи скончались двое детей, ехавших в автомобиле Geely — мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения.
По уточнённым данным, также скончался мужчина 1991 года рождения и женщина.
Госпитализированы шесть человек, получивших травмы различной степени тяжести. Среди них один ребёнок.
Водитель маршрутного такси и пассажиры не пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли оба водителя. Пассажир одной из машин госпитализирован с тяжёлыми травмами.
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