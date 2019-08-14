Петрозаводск, , 12:30 — REGNUM

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП с пассажирским судном «Сапфир» в Белом море, сообщает 14 августа пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, следственное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на исходе суток 12 августа экскурсионное судно «Сапфир» село на мель в акватории Белого моря. В этот момент на судне находились 125 человек. Людей эвакуировали сотрудники МЧС в ночь на вторник, 13 августа. В результате инцидента никто не пострадал.

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