Омск, , 12:28 — REGNUM

Председатель поискового отряда «Лиза Алерт» (эта организация участвует в поисках малыша, пропавшего в омских лесах) Григорий Сергеев опубликовал памятку для посетителей леса. В ней сказано, что ежегодно в российских лесах теряются тысячи человек. Сотни из них находят погибшими или не находят совсем.

617973 534187007117227 7392579297073954816 o © «Лиза Алерт»

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«Отряд «Лиза Алерт» получает десятки заявок в день на заблудившихся грибников и ягодников. Мы не сможем спасти всех. Если вы не хотите оказаться в числе седеющих на глазах, терять годы жизни из-за нервов за близкого, воспользуйтесь этими правилами. В лес только в яркой одежде! С собой заряженный мобильный телефон, вода, спички и зажигалка, лекарства, которые нужны. Идеально — еда, более теплая одежда. Обязательно информировать родных, соседей куда идете и на сколько. В случае невыхода из леса вовремя — сразу же звоните нам на горячую линию 88 007 005 452, в 112, спасателям, полиции. Нельзя терять время!», — призывает волонтёр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 августа трехлетний мальчик Колы загадочным образом пропал из автомобиля в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они буквально на 15 минут отличились для сбора ягод. В СК СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело, поиски ребёнка продолжаются.