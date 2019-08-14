Новосибирск, , 12:26 — REGNUM

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» из Новосибирска прибыли в Омскую область для помощи в поисках пропавшего мальчика Коли. Они выехали ещё накануне, 13 августа, и ехали всю ночь. Расстояние от Новосибирска до Омской области — более 600 км.

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на одного из участников поисков, на место уже прибыли 15 новосибирцев, двое — в пути, ещё один экипаж готовится к выезду.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что «в ближайшее время выезжает экипаж из Новосибирска к месту поиска в Омскую область. Есть места». В информации подчёркивается, что «на поиск нужно оборудование: навигаторы, рации, батарейки АА алкалиновые».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трёхлетний мальчик пропал накануне, 13 августа, в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево в лесу во время сбора ягод с родителями.

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