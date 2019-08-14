Додома, 14 августа 2019, 12:19 — REGNUM
Количество погибших в результате взрыва бензовоза, произошедшего 10 августа этого года в области Морогоро, Танзания, достигло 75 человек.
По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», число погибших возросло после того, как четверо людей, проходивших дополнительный курс лечения, скончались в Национальной больнице Мухимбили, находящейся в городе Дар-эс-Саламе.
Всего в больницу поступило 46 человек, пострадавших вследствие взрыва, из которых умерло семеро.
Выступая 12 августа, руководитель отдела по вопросам связи больницы Мухимбили Аминиэль Алигаеша отметил, что в настоящее время 39 людей проходят лечение в медицинском учреждении.
Алигаеша призвал родственников посетить больницу для опознания погибших.