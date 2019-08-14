Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении водителя автомобиля «КИА», устроившего ДТП на улице Малышева, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, и обвиняемый отправится под арест до 4 октября. Постановление может быть обжаловано», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ставшее резонансным дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге произошло 4 августа. В тот день водитель «КИА» на большой скорости врезался в стоящие на перекрёстке машины. Сам водитель «КИА» получил травмы, в вот водитель и пассажир попавшего в аварию такси погибли от полученных травм.

7 августа возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». А 13 августа водителю «КИА» предъявили обвинение и взяли под стражу.

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