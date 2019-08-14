Омск, , 12:11 — REGNUM

В омской группе поисковиков «Лиза Алерт» в ВК опубликованы сотни комментариев пользователей, которые переживают за мальчика Колю, загадочным образом пропавшего из припаркованной в лесу машины, пока родители собирали ягоду.

«Найдись малыш. У меня внучка три годика. Даже страшно представить её одну ночью в лесу. Хоть бы нашли мальчика. Ночью холодно, а он в одной кофточке. Температура до минус двух градусов. Хоть бы не замёрз. Сердце сжимается от мысли, как он один в темноте, холодно, страшно. Хоть бы все закончилось хорошо», — написала одна из участниц группы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, малыш пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево во время сбора ягод. По словам родителей, они отсутствовали буквально 15 минут.