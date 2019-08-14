Омск, , 12:07 — REGNUM

Стало известно ещё об одном пропавшем в Омской области мальчике, которого обнаружили сотрудники Росгвардии.

Как рассказали ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии, во время патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил около остановки общественного транспорта в Октябрьском округе Омска маленького мальчика. Он был один, и одет он не по погоде. Мальчик смог назвать только своё имя. Найти родителей не получилось — никто, кого удалось опросить поблизости, не знал мальчика.

В то же время, от дежурного поступил сигнал о потерявшемся пятилетнем мальчике. Когда росгвардейцы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних прибыли по вызову, их встретила женщина. Мальчик, которого они обнаружили на остановке, узнал в ней свою мать.

Как выяснилось, женщина со своими тремя детьми пошла в магазине, где и потеряла одного сына. По её словам, раньше мальчик из дома не убегал.

Напомним, в настоящее время сотни людей ищут пропавшего накануне, 13 августа, маленького мальчика Колю. Он исчез из салона автомобиля, припаркованного в лесу, где его родители собирали ягоды.

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