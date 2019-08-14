Рязань, , 12:06 — REGNUM

Пожарные справились с тлеющей свалкой в районе деревни Турлатово на Ряжском шоссе под Рязанью. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, возгорание ликвидировали 13 августа в 23:00.

Региональное МЧС направляло для тушения тлеющей свалки три пожарных расчёта, шесть единиц инженерной техники, одну поливомоечную машину. На территории организовали бесперебойную подачу воды, спасатели засыпали грунтом кромку очага возгорания. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Рязани ГУ МЧС России по Рязанской области проводит проверку по факту пожара, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, мусорный полигон в районе Химволокна загорелся 12 августа. Едкий дым распространился по территории Октябрьского района Рязани. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ экологи не обнаружили.

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