Москва, , 12:04 — REGNUM

В Москве проводится расследование убийства молодого человека 1992 года рождения, сообщили 14 августа в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Тело погибшего нашли 12 августа возле улицы Шипиловская района Зябликово Южного административного округа столицы. На нём обнаружили признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений.

Следствие установило, что день своей гибели молодой мужчина провёл с ранее судимым знакомым. Между ними и прежде неоднократно возникали конфликты.

«В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.