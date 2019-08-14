Петропавловск-Камчатский, , 12:03 — REGNUM

Столб пепла над вулканом Карымским на Камчатке поднялся на высоту 4,5 км над уровнем моря. Об этом 14 августа сообщает группа наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

Пепловый выброс произошел в дневные часы по местному времени. Шлейф пепла отнесло к востоку от вулкана на расстояние 5 км.

Деятельности вулкана присвоен оранжевый код авиационной опасности. Такой цвет говорит о повышенной активности с высокой вероятностью извержения. Оранжевые коды в настоящее время присвоены курильскому вулкану Эбеко и камчатским вулканам Ключевскому и Шивелучу.

Карымский стратовулкан относится к очень активным. Он находится в пределах Восточного хребта на Камчатке и имеет высоту 1468 м.

Читайте также: В Австралии обнаружили около 100 подземных вулканов

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Перу проснулся вулкан Сабанкая