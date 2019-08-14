Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2019, 12:03 — REGNUM
Столб пепла над вулканом Карымским на Камчатке поднялся на высоту 4,5 км над уровнем моря. Об этом 14 августа сообщает группа наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
Пепловый выброс произошел в дневные часы по местному времени. Шлейф пепла отнесло к востоку от вулкана на расстояние 5 км.
Деятельности вулкана присвоен оранжевый код авиационной опасности. Такой цвет говорит о повышенной активности с высокой вероятностью извержения. Оранжевые коды в настоящее время присвоены курильскому вулкану Эбеко и камчатским вулканам Ключевскому и Шивелучу.
Карымский стратовулкан относится к очень активным. Он находится в пределах Восточного хребта на Камчатке и имеет высоту 1468 м.
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