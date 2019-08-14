Таганрог, Ростовская область, , 12:03 — REGNUM

В Ростовской области вынесен приговор бывшему генерального директору Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Игорь Г. лишён свободы на два года за злоупотребление полномочиями.

Г. с 5 марта 2014 года по 14 декабря 2015 года работал в должности генерального директора — генерального конструктора предприятия. Согласно материалам уголовного дела, которые изучил Таганрогский городской суд, злоупотребляя полномочиями, часть средств, полученных авансом от Министерства обороны РФ по госконтракту, он истратил не по назначению. Издание «Панорама» уточняет, что в связи с этим пять самолётов Бе-200 построены не были, госконтракт не выполнен и впоследствии расторгнут.

Фигурант уголовного дела признал свою вину частично.