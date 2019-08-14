Омск, , 11:50 — REGNUM

Трехлетний мальчик Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево во время сбора ягод с родителями в лесу. Сообщение о происшествии, по словам спасателей, поступило в 20:45 местного времени. Поисковые мероприятия были организованы в кратчайшие сроки но, к сожалению, пока они не дали результатов, ответили в региональном МЧС.

С воздуха ребёнка пытаются найти с помощью двух легкомоторных самолетов и вертолета МИ-8. На земле используются 10 квадроциклов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик Коля оставался в припаркованной машине в лесу, пока его родители собирали ягоду. По их словам, мальчик пропал буквально за 15 минут.

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