Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM

Власти Индии выпустили в среду, 14 августа, очередное предупреждение о возможном наводнении для жителей южного штата Керала, общее число жертв наводнения возросло до 209 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, жителям некоторых из наиболее пострадавших от наводнения регионов штата грозит выпадение «чрезвычайно сильных осадках в течение следующих 24−48 часов».

Отмечается, что проливные дожди, которые ранее прошли в некоторых частях четырех индийских штатов (Керала, Карнатака, Махараштра и Гуджарат), вынудили более 1,2 миллиона человек покинуть свои дома.

В текущем сезоне в Креале из-за муссонных дождей погибли 95 человек, по меньшей мере 59 пропали без вести. Кроме того, в штате Карнатака также погибли не менее 48 человек, в штатах Гуджарат и Махараштра погибли 66 человек.