Москва, , 11:47 — REGNUM

Лидер российского волонтерского движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников, скрывающийся от террористов в Сирии, жив. Об этом сообщается на сайте «Альтернатива».

Отмечается, что Мельников перестал выходить на связь 7 августа, когда переходил границу в районе Эль-Аси и Салькина.

«Только сейчас мы наконец-то смогли точно удостовериться, что Олег Мельников жив», — сообщили в движении.

В «Альтернативе» обладают информацией, что местные банды, которые, скорее всего, действуют под эгидой террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили награду за жизнь российского волонтера.

«В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте», — сообщили в движении, добавив, что продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиация продолжает воздушную операцию над северо-востоком сирийской провинцией Латакия в Сирии. Она нацелена на ряд районов, находящихся под контролем террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вечером 8 августа 2019 года ударные вертолеты и истребители ВКС РФ нанесли шквал ударов по опорным пунктам джихадистов: горному городу Кабани и близлежащему городу Сирмания.

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